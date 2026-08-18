(ANSA) - VENEZIA, 18 AGO - Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio della ex compagna Tania Terrin a Camponogara (Venezia) prima di suicidarsi, era stato querelato altre tre volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. È quanto risulta, si apprende in ambienti investigativi, dal provvedimento di ammonimento che il Questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le tre querele erano state tutte ritirate e, quindi, archiviate. (ANSA).