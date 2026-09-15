(ANSA) - ROMA, 15 SET - E' finita all'attenzione dei magistrati del pool antiviolenza di piazzale Codio, l'esposto presentato nei giorni scorsi da Natalia Potenza, l'ex compagna di Valter Lavitola in carcere dal 10 agosto per l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Nell'atto si ipotizza il reato di maltrattamenti messi in atto dall'ex editore. Gli inquirenti sono ora a lavoro per verificare quanto denunciato dalla donna che sabato scorso è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati nell'ambito dell'indagine sull'azione dinamitarda dell'ottobre del 2025. (ANSA).