BRUXELLES. Oltre 210 milioni di euro aggiuntivi per consentire a più di 700 ricercatori di costruire la propria carriera in Europa. È il nuovo investimento destinato alle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), uno dei principali programmi europei dedicati alla formazione e alla mobilità dei talenti scientifici.

L’intervento rafforzerà soprattutto le borse post-dottorato e le reti di dottorato, dopo il boom di richieste registrato quest’anno. Il bando 2026 per le borse post-dottorato ha infatti raccolto 21.627 candidature da tutto il mondo, il dato più alto raggiunto da un’azione di finanziamento in oltre quarant’anni di programmi europei per ricerca e innovazione.

Nel 2027 il budget delle borse post-dottorato salirà a 459 milioni di euro, mentre quello delle reti di dottorato raggiungerà 645 milioni. Le risorse potrebbero sostenere più di 1.800 post-doc e oltre 2.000 dottorandi, ai quali si aggiungeranno circa 700 ricercatori e candidati grazie all’incremento dei finanziamenti.

Il rilancio arriva nell’anno del 30° anniversario delle Marie Skłodowska-Curie. Dal 1996 hanno partecipato al programma oltre 150 mila ricercatori, tra i quali 23 premi Nobel. «I ricercatori scelgono l’Europa», ha sottolineato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, indicando l’obiettivo di rendere l’Unione sempre più attrattiva per i migliori talenti scientifici internazionali.