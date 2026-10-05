(ANSA) - ROMA, 05 OTT - L'euro rilase leggermente la china dopo essere sceso al livello più basso da 17 mesi, ovveso dal maggio 2025, con l'aggravarsi della crisi in Francia e la decisione del governo Sanchez di anticipare le elezioni. La moneta unica ha registrato un calo fino allo 0,8%, toccando quota 1,1161 dollari, per poi riguadagnare parzialmente terreno fino agli attuali 1,1210 dollari. La debolezza della divisa europea, visibile ormai da giorni, è stata accentuata questa mattina dall'annuncio del primo ministro spagnolo di elezioni anticipate al 29 novembre. Una decisione che viene percepita come un nuovo elemento di rischio politico sui mercati, già alle prese con le tensioni legate al debito sovrano francese e di altri paesi considerati vulnerabili. (ANSA).