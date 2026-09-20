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(ANSA) - BRUXELLES, 20 SET - "Servono più assetti navali e aerei, adeguatamente equipaggiati, per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare protezione ravvicinata" per rafforzare Aspides. Lo scrive l'Alta Rappresentante Kaja Kallas nella lettera ai Ventisette, di cui ANSA ha preso visione. Nell'"accresciuta insicurezza" dobbiamo "aumentare in modo sostanziale la nostra presenza, per garantire che l'operazione possa svolgere pienamente il proprio mandato", afferma Kallas. "Eunavfor Aspides continua a sostenere la libertà di navigazione attraverso Bab el-Mandeb sulla base degli assetti forniti dagli Stati membri". (ANSA).