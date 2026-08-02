"Il 2 agosto 1980 abbiamo perso 85 persone, è il giorno più importante della storia della nostra città. È una giornata di morte ma anche nella quale la speranza è iniziata, da quel giorno Bologna ha raccolto macerie, ha soccorso le vittime". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in un passaggio del suo intervento nel cortile del Comune in occasione del 46esimo anniversario della strage della stazione di Bologna. "Da allora la nostra storia è cambiata - ha aggiunto - diversamente dalle intenzioni di chi ha messo quella bomba, la nostra democrazia da allora è più forte e questa marcia è il pilastro della democrazia". "Voglio ringraziare - ha aggiunto - tutte le forze dell'ordine presenti, ringraziandoli per quello che fanno ogni giorno. Sono tanti quelli che hanno perso la vita come scorta, nelle indagini e in generale nell'adempimento del loro dovere", ha detto invitando i familiari delle vittime della strage del 2 agosto e tutti i presenti nel cortile del Comune a fare un applauso. Lepore ha anche ringraziato " chi rappresenta la giustizia, magistrati e avvocati, perché senza di loro non saremmo arrivati alle sentenze definitive". (ANSA).