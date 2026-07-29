(ANSA) - BOLOGNA, 29 LUG - "Bologna è già tornata alla normalità dal giorno dopo. Lo dico a chi dipinge Bologna come una città distrutta: non lo è. È una città forte, che sta affrontando a viso aperto una ferita e che si prepara, come ogni anno, al 2 agosto con un grande momento di raccoglimento, partecipazione e vicinanza ai familiari delle vittime della strage". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine della presentazione della nuova Rider House della città dopo le polemiche seguite agli scontri post manifestazione per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. Per il primo cittadino, l'incontro tra la famiglia di Fakir e il capo della Polizia Vittorio Pisani avvenuto ieri rappresenta "un passo importante", perché conferma "che la famiglia vuole collaborare e crede nella giustizia di questo Paese e nelle istituzioni, comprese la Polizia di Stato e le forze dell'ordine, come tutti noi". Secondo Lepore, "avere verità e giustizia sul caso Fakir è importante anche per le istituzioni, non solo per i familiari". Guardando alla manifestazione del 2 agosto, il sindaco ha ricordato che Bologna "ha sempre dimostrato di sapere marciare in modo democratico e non violento" e si è detto convinto che "succederà ancora così". (ANSA).