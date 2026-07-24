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(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - "Dico al ministro Piantedosi: attaccare me, attaccare i sindaci non risolverà alcun problema di ordine pubblico, a Bologna come altrove. Al contrario: le istituzioni che si attaccano a vicenda danno forza a chi si oppone ad esse". Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore all'ANSA replica alle parole di oggi del responsabile del Viminale. "Io continuo a mantenere la mia linea: le istituzioni devono essere unite davanti alle tragedie e devono isolare i violenti. Prendo atto che non c'è la stessa volontà da parte del Governo". (ANSA).