(ANSA) - VATICANO, 13 SET - "Due giorni fa è stato l'anniversario dell'attacco terroristico dell'11 Settembre negli Stati Uniti d'America. Rinnovo le mie preghiere per quanti hanno perso la vita e per quelli che continuano a portare il peso delle ferite di quel tragico giorno. In un tempo in cui conflitto e violenza attanagliano così tanti fratelli e sorelle, invito ognuno a pregare il Signore per il dono della pace sul mondo". Lo ha detto in inglese papa Leone parlando dopo la recita dell'Angelus in piazza San Pietro. Quindi, passando all'italiano ha rimarcato: "Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace". (ANSA).