(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Il nuovo Qn, che debutta in edicola il 5 novembre, è stato presentato da Leonardo Maria Del Vecchio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con l'editore al Quirinale c'erano anche la direttrice responsabile Agnese Pini, il direttore editoriale Mario Orfeo, l'amministratore delegato Gabriele Benedetto, il presidente di Speed Francesco Dini e il Coo & Gm Carlo Goretti. Il nuovo giornale, ha spiegato Del Vecchio, parte dalla storia delle sue testate e guarda al futuro con una linea editoriale europeista, attenta ai giovani e ai grandi temi del nostro tempo. Ad accompagnarlo, una trasformazione tecnologica che cambierà il modo di leggere i quotidiani del gruppo. Proprio la tecnologia è stata al centro del dono consegnato al Capo dello Stato, un iPad con un'anteprima di Qid, l'intelligenza artificiale sviluppata interamente all'interno di QN Media. Per l'occasione il gruppo ha realizzato con Qid un'applicazione su misura, in esclusiva per il presidente, chiamata 'Chiedi al Presidente'. L'interfaccia è dedicata ai contenuti legati alla Presidenza della Repubblica. Raccoglie le domande dei cittadini e restituisce risposte costruite sui discorsi pubblici del Capo dello Stato, passaggio per passaggio. Il presidente ha provato la demo di persona, interrogandola con una domanda sul futuro dei giovani, apprezzando lo strumento e, secondo quanto si legge in una nota dell'editore, sottolineando come il progresso tecnologico sia importante, ma vada governato con serietà e responsabilità. (ANSA).