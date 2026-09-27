(ANSA) - ROMA, 27 SET - Leonardo Bove, il 16enne milanese rimasto gravemente ferito nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, è stato ospite di "Da noi… a ruota libera", il programma di Francesca Fialdini su Rai1, insieme alla mamma Loretta e al fratello Mattia. "Sono felice di essere tornato a scuola e qualche tempo fa non l'avrei mai detto - ha raccontato Leonardo -. Era un piccolo passo per tornare a una quotidianità che avevo perso da tempo". ù La mamma Loretta ha ricordato i drammatici giorni successivi all'incendio: "Arrivare a Crans e non sapere dove fosse e se Leo fosse vivo, rimanere in balia di una telefonata o di qualcuno che ci dicesse "Leonardo è qui, Leonardo è lì", è stato terribile. Tre giorni a sperare, ad aspettare, non abbiamo saputo nulla". Il 16enne ha parlato anche della sua passione per il calcio: "Qualche mese fa mi hanno portato un pallone di spugna e ho fatto qualche passaggio con gli infermieri e i miei amici. Ho giocato con tutti, è stato emozionante". Leonardo si è commosso ascoltando il messaggio degli amici della sua squadra, la Franco Scarioni, che hanno ricordato il momento del suo risveglio in ospedale: "Non vediamo l'ora di rivederlo in campo con la nostra maglia". In chiusura, la sorpresa di Javier Zanetti, storico capitano dell'Inter, che gli ha dedicato un videomessaggio. Per Leonardo anche un pallone autografato dai calciatori nerazzurri: "Non so cosa dire - ha detto emozionato -. Mi viene da piangere, non mi aspettavo questo affetto e questo regalo". (ANSA).