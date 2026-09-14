(ANSA) - MILANO, 14 SET - "Siamo contentissimi. Ovviamente rientriamo con un po' più di calma, perché non possiamo andare dagli 0 a 100. Ma cercheremo di fare il massimo, sia nello studio sia nel resto". Così Leonardo Bove, uno dei quattro ragazzi sopravvissuti al rogo di Crans-Montana uscito dal liceo Virgilio di Milano dopo il primo giorno di scuola. "Il momento più bello è stato entrare in classe, vedere i compagni che non ho visto per diverso tempo", ha aggiunto. Questa mattina i quattro ragazzi sono arrivati tutti insieme al Virgilio accompagnati dai genitori. (ANSA).