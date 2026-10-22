(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Dopo il lancio de La Stampa Usa, presentata lo scorso 13 ottobre a New York e rivolta a una comunità di milioni di italiani e italoamericani, La Stampa si prepara a un'ulteriore espansione internazionale. "La nostra ambizione va oltre i confini nazionali, vogliamo che La Stampa diventi il punto di riferimento degli italiani nel mondo, una comunità di milioni di persone che mantiene un legame profondo con il nostro Paese e che merita un'informazione autorevole, nella propria lingua e attenta alla propria realtà. Per questo presto lanceremo La Stampa Brasile, La Stampa Canada, La Stampa Argentina e La Stampa Australia. È un progetto in cui crediamo molto, perché unisce la tradizione di uno dei grandi quotidiani italiani con le opportunità che il digitale offre per raggiungere ogni angolo del pianeta". Complessivamente, nei quattro Paesi interessati dai prossimi lanci vivono oltre 50 milioni di persone di origine italiana, che si aggiungono al bacino già raggiunto negli Stati Uniti. Così Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae, nel ricevere il primo Premio alla carriera istituito dall'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell'Aquila, consegnato nel corso dell'evento "L'Aquila, città della cultura e della conoscenza 2026", incontro annuale dell'Associazione nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (Andisu). (ANSA).