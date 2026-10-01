(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Con tutta sincerità vi devo dire sarà una legge di bilancio difficile. Per l'effetto dell'inflazione, per effetto della tenuta dei conti pubblici, per effetto del debito pubblico nel momento in cui noi andiamo a fare emissione dei titoli". Lo afferma il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, in un incontro con la giunta esecutiva dí Confartigianato. "Avete visto lo spread, lo abbiamo tenuto sempre sotto controllo e per effetto dell'aumento di energia sta arrivando a 100. Speriamo che l'Unione Europea capisca questa situazione e ci venga incontro, ci dia più flessibilità e questo ci dia un po' più d'ossigeno nel fare degli interventi più mirati", aggiunge Leo. "Dobbiamo lavorare sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché lì possiamo tirare più su l'asticella e non abbiamo problemi sui conti" per la clausola di flessibilità europea, dice Leo parlando della possibilità di innalzare dal 50 al 65% della detrazione per le spese di riqualificazione energetica. "Abbiamo già lo scorso anno aiutato parte del ceto medio perché tra 28 e 50 mila euro di reddito abbiamo portato la tassazione al 33% anziché a 35%. Un altro pezzo pensiamo di farlo adesso, con la legge di bilancio, per abbracciare i contribuenti che hanno reddito tra 50 e 60.000 euro" che scenderebbero dall'aliquota Irpef del 43% al 33%. (ANSA).