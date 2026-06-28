(ANSA) - BOLOGNA, 28 GIU - Domenica e lunedì da bollino rosso in Emilia-Romagna per le temperature estreme. È la prima volta che il bollettino di allerta meteo di Arpae-Protezione civile assegna il codice di allarme massimo per una ondata di calore. L'Arpae ha aggiornato l'allerta rossa diramata ieri e l'ha prorogata anche alla giornata di domani. Oggi picchi di 40 gradi sono attesi in tutta la pianura, ma anche domani si sfioreranno queste temperature. Il bollino rosso riguarda in particolare i settori centrali della regione. La scala di disagio bioclimatico nelle città e in pianura è "forte", dunque sempre da bollino rosso anche martedì (fonte Arpae). Il bollettino di allerta meteo mette in guardia anche da temporali con possibili conseguenze, sui rilievi del settore centro-occidentale. In regione sono attivi i piani anti calore dei diversi comuni. Le città provano ad attrezzarsi per offrire rifugi climatici a cittadini e turisti. Rimini apre i musei gratis per offrire refrigerio. Anche Bologna ha ampliato la sua mappa, aprendo in via straordinaria oggi Salaborsa e domani anche le biblioteche e diversi musei. Il Comune del capoluogo invita i cittadini a evitare di uscire tra le 11 e le 18. (ANSA).