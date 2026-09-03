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(ANSA) - ROMA, 03 SET - Sono terminati per oggi i lavori della commissione Affari costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti, prima di una nuova sospensione, volta anche a consentire ai senatori di FdI di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì, con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'Aula del Senato, previsto per mercoledì 9. (ANSA).