(ANSA) - ROMA, 09 SET - "42% era e 42% resta". Lo ha detto il senatore di FI Roberto Rosso, uno degli sherpa della maggioranza, al termine della riunione sulla legge elettorale a via della Scrofa rispondendo a chi gli chiedeva se la soglia per conquistare il premio di maggioranza sarebbe stata abbassata al 41%. Stiamo vedendo", è invece la risposta sempre di Rosso alla domanda se ci fosse l'intesa sulla modifica della norma cosiddetta anti-cespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i piccoli sotto soglia. (ANSA).