(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Caos alla Camera, impegnata nella discussione e nel voto sulla legge elettorale, con diversi deputati di opposizione che hanno chiesto l presidente di turno Mulè di sospendere i lavori per l'irregolare condotta dei vannacciani, che si sono filmati in Aula durante il voto segreto sull'emendamento per le preferenze , e sono poi usciti dai loro banchi e hanno 'occupato' i banchi del governo. Il presidente di turno Mulè, dopo aver varie volte richiamato all'ordine, ha sospeso la seduta. (ANSA).