(ANSA) - TORINO, 11 SET - Si sono opposti alla richiesta di Margherita Agnelli di costituirsi parte civile gli avvocati difensori di John Elkann, del commercialista Gianluca Ferrero e del notaio Remo Morone all'udienza preliminare, ripresa oggi a Torino, sulla residenza italiana di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. I legali, secondo quanto è trapelato, hanno affermato che il danno provocato dalle presunte violazioni di natura fiscale riguarda l'erario. Margherita Agnelli, inoltre, non può essere considerata erede di Marella Caracciolo in virtù dei patti successori stipulati in Svizzera e tutt'ora validi. La decisione del giudice è attesa in giornata. (ANSA).