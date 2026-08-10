(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "L'arresto di Walter Lavitola conferma la gravità e la complessità dell'attentato subito da Sigfrido Ranucci, di cui sarà fondamentale comprendere movente e contesto di maturazione". Lo afferma l'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. "Mentre per l'Autorità Giudiziaria è evidente come Ranucci sia la vittima, per alcuni giornalisti ed esponenti politici lo stesso attentato viene trasformato nel pretesto per regolare i conti con Report e con i suoi giornalisti in una strategia parossistica volta a delegittimare il giornalismo di inchiesta", aggiunge. (ANSA).