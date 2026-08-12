(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "La confessione di cui apprendiamo lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, se il movente reale fosse effettivamente quello riportato. Anche perché Sigrfrido Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 confermata negli anni per la gravità delle minacce di morte ricevute e rigorosamente valutate dal Ministero dell'Interno". Lo afferma l'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci "Così come la popolarità del conduttore di Report era già da molto tempo elevatissima sia in Italia che all'estero, prova ne è la persistenza della tensione mediatica su quanto sta avvenendo. Quindi - aggiunge - se il movente è quello, si colloca tra l'inutile e il rassicurante, di certo lontano da ipotesi ben più gravi e gravose. Ovviamente un conto è la confessione altro la valutazione della sua credibilità". (ANSA).