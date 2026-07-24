(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Una consulenza tecnica, che ha eliminato i "rumori di fondo" dei file audio-video, dimostra "in modo inoppugnabile" che la ragazza nei dialoghi dava risposte "mai pertinenti" alle domande e che, quindi, "al momento della consumazione dei rapporti sessuali, si trovava in uno stato di totale alterazione psicofisica, tale da renderla assolutamente incosciente" e incapace di esprimere "un valido consenso". E' la sintesi di un'istanza presentata dall'avvocato Stefano Benvenuto, legale della 22enne che aveva denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico Tommaso Gilardoni. Istanza con cui il legale chiede, sulla base appunto di una consulenza scientifica sul materiale audio e video, alla Procura di Milano di formulare richiesta al gip di riapertura delle indagini. Inchiesta che è stata archiviata nell'ottobre 2025 dalla gip Rossana Mongiardo su richiesta dell'aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro. E con le accuse, dunque, cancellate per i due giovani. Stando all'istanza di riapertura, sono emerse "nuove fonti di prova" per riaprire il caso e dimostrare, come ha sempre sostenuto l'avvocato Benvenuto, lo "stato di 'blackout' neurologico" della 22enne "provocato dal mix di sostanze riscontrate nei successivi esami medici", confermato poi "dalla completa amnesia totale poco successiva". La vicenda giudiziaria era nata dopo che la 22enne, ex compagna di liceo di Apache, aveva raccontato di essersi risvegliata senza ricordare nulla nel letto del ragazzo, dopo una nottata trascorsa alla discoteca Apophis tra il 18 e il 19 maggio 2023. Dalla "trascrizione fonetica" dei dialoghi 'ripuliti' da un consulente nominato dal legale della ragazza risulta, stando all'istanza, che "ogni singola risposta fornita" dalla giovane "alle sollecitazioni dei due ragazzi non è mai pertinente alla domanda formulata". (ANSA).