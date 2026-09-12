(ANSA) - MILANO, 12 SET - "Non vi è stato alcun rifiuto di pagare da parte dell'onorevole. Nessuna richiesta di pagamento le è stata portata compiutamente a conoscenza". Così, in una nota, Gaspare Emanuele Trizzino, legale di Ilaria Salis, commenta la notizia, pubblicata da il Giornale, secondo la quale, dopo essere stata condannata a pagare circa 300mila euro a due ex collaboratori parlamentari, l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis avrebbe visto pignorato il conto corrente dopo non aver pagato alcune spese legali. L'avvocato spiega che "pur essendo titolare di un domicilio digitale regolarmente iscritto nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), Salis non ha ricevuto a tale indirizzo né l'atto di precetto né l'atto di pignoramento e, a tutt'oggi, non è a conoscenza dell'esatto importo preteso né delle coordinate necessarie per effettuare il pagamento. Al contrario, aveva incaricato i difensori di contattare le controparti al fine di proporre una definizione rateale delle somme eventualmente dovute". L'avvocato Trizzino spiega poi che "è opportuno precisare che la condanna alle spese cui si riferisce il pignoramento è stata impugnata e sarà riesaminata dalla Corte d'Appello di Milano nel prossimo mese di ottobre". "L'onorevole Salis non si è dunque mai sottratta alle proprie eventuali obbligazioni ed è disponibile - conclude il legale - a corrispondere quanto dovesse risultare effettivamente dovuto all'esito dei giudizi in corso, non appena le saranno comunicati l'importo e le coordinate necessarie al pagamento". (ANSA).