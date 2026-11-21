(ANSA) - VERONA, 21 NOV - "Il Gip di Verona nella sua ordinanza aveva espressamente disposto accertamenti sul rischio suicidario. Personalmente ho riscontrato attenzione, sensibilità e umanità da parte di tutte le persone coinvolte. Non cerchiamo responsabilità da attribuire, ma risposte a domande che credo sia doveroso porsi". Lo ha affermato l'avvocato Giacomo Giulianelli, legale di Nadir Rossi, l'ex infermiere trovato impiccato ieri nel carcere di Verona. "La gravità dell'accusa - prosegue Giulianelli - non deve mai farci dimenticare che prima di ogni procedimento giudiziario c'è una persona, e che la giustizia anche nei suoi momenti più difficili non può e non deve perdere la propria umanità". E' attesa intanto la convocazione da parte dell'Azienda ospedaliero universitaria (Aoui) di Verona della commissione sanitaria che dovrà dichiarare la morte cerebrale di Rossi. Composta da un medico legale, da un anestesista-rianimatore e da un neurofisiopatologo, osserverà entro il termine di sei ore l'assenza di attività cerebrale del paziente, al termine delle quali potranno venire staccate le macchine che lo tengono in vita. Rossi aveva espresso la volontà di donare gli organi. (ANSA).