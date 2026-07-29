(ANSA) - BOLOGNA, 29 LUG - In giornata l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due poliziotti iscritti nel registro preliminare 45 bis per la morte di Abderrahim Fakir, presenterà una istanza alla Procura di Bologna per chiedere di valutare di estendere la consulenza informatica (sotto forma di accertamenti irripetibili) già disposta dai pm sul cellulare del 42enne marocchino, anche ai video acquisiti dagli investigatori sulla vicenda. Si tratta di una quindicina di video, tra cui anche il filmato della bodycam di uno dei due poliziotti, che dura una quarantina di minuti. Secondo Bordoni una consulenza sui video consentirebbe di collocare cronologicamente le immagini, in maniera da fare sostanzialmente una storia filmata dall'inizio alla fine, migliorandone la qualità ottica e l'audio. L'incarico per affidare la consulenza sul cellulare all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro è già in programma per domani mattina, e in quell'occasione la Procura deciderà anche sull'istanza presentata da Bordoni. (ANSA).