(ANSA) - MILANO, 17 SET - "La volontà comune è quella di rafforzare e far crescere la Lega, valorizzando ancora di più il ruolo degli amministratori e dei territori". Lo afferma la Lega, in una nota congiunta, in seguito all'incontro tra il segretario Matteo Salvini, i governatori di Lombardia e Friuli Venezia Giulia, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia. L'incontro, durato circa un'ora e mezza, è stato "un proficuo scambio di idee sui principali temi di attualità e di interesse dei cittadini in vista dell'appuntamento di Pontida 2026". (ANSA).