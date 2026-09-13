(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il prossimo 20 settembre "sarà una Pontida di battaglia. Da sempre c'è chi vorrebbe mettere a tacere la Lega e il suo popolo, chi ci ha dati per finiti e chi ha provato a cancellare le nostre idee. Eppure siamo ancora qui, più determinati che mai a difendere ciò in cui crediamo. Un'edizione che avrà un messaggio forte e chiaro, a partire dallo slogan scelto per Pontida 2026: "Non passa lo straniero". È quanto si legge nella newsletter della Lega, 'La settimana leghista' in vista del raduno del Carroccio previsto come ogni anno nella Bergamasca. E prosegue: "Arriveremo da tutta Italia per ritrovarci e rilanciare le nostre battaglie: sicurezza, autonomia, meno tasse, difesa del lavoro e delle pensioni, infrastrutture, contrasto all'immigrazione clandestina, tutela dei nostri territori e lotta all'islamizzazione dell'Europa". (ANSA).