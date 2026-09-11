(ANSA) - MILANO, 11 SET - La Lega a Milano, con il suo segretario provinciale Samuele Piscina, continua a mettere sul tavolo il nome di Silvia Sardone come candidata sindaco per la città. "Il confronto all'interno della coalizione di centrodestra deve basarsi su un principio chiaro e condiviso: ogni forza politica ha il diritto e il dovere di avanzare la propria proposta, per poi convergere uniti sul profilo più competitivo, autorevole e capace di strappare la città alla sinistra - spiega in una nota -. L'obiettivo comune è vincere e restituire a Milano una guida all'altezza della sua storia". "Per questo motivo, la Lega proporrà con forza e convinzione al tavolo degli alleati il nome di Silvia Sardone. Una scelta che nasce direttamente dal territorio: nei mesi scorsi, ai gazebo organizzati nei quartieri milanesi per le primarie della Lega, migliaia di cittadini hanno espresso con entusiasmo e determinazione la loro preferenza per lei, riconoscendola come la figura più rappresentativa e vicina alle loro esigenze - prosegue -. Silvia Sardone è una milanese autentica, una donna instancabile che ha sempre vissuto e difeso la città strada per strada, periferia per periferia". "Servono pragmatismo, ascolto e coraggio politico: Silvia Sardone rappresenta la leadership giusta per imprimere questa svolta e ridare speranza e futuro a tutti i milanesi", conclude. (ANSA).