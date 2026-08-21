(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "La Lega non aveva mai nascosto la sua predilezione per mantenere Mps risanata come banca statale al servizio del territorio. Anche in questo caso, la vendita è stata forzata dalle regole Ue che puntano a 'lasciar fare al mercato' dove vige la legge del più forte. Non pensiamo che mega-gruppi sempre più grandi e sempre più distanti dalle esigenze dei cittadini abbiano portato particolari vantaggi ai correntisti e alle nostre imprese medie e piccole che avevano rapporti fruttuosi con le banche di prossimità". Lo scrive la Lega in una nota, sottolineando di guardare invece "con interesse alla possibilità che si creino più poli bancari, sempre tutelando storia, tradizione e occupazione". (ANSA).