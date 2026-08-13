(ANSA) - TORINO, 13 AGO - Un'eclissi di sole sul Serengeti del bioparco Zoom Torino, seppur non del tutto visibile ad occhio nudo, al cospetto delle giraffe. È quanto si sono trovati di fronte i ricercatori di Openature Foundation durante l'osservazione del comportamento animale nei due parchi zoologici in Piemonte e Veneto. L'attività si è svolta infatti anche al parco Natura Viva (Verona), smorzata però dalle nuvole che hanno coperto il passaggio della luna davanti al sole. "Nonostante questo - spiega Caterina Spiezio, responsabile ricerca in ambito animale di Openature Foundation - in molti casi gli animali sembrano aver percepito quello che noi non abbiamo potuto vedere. I primati in particolare, sono saliti in cima agli alberi e alle torrette dei propri habitat, manifestando un comportamento di curiosità e, in qualche caso, anche di perplessità". Instantanee inedite, riprese dai guardiani delle diverse specie durante le loro attività quotidiane. La prospettiva delle giraffe è stata quella di un'eclissi che si è manifestata a Zoom dopo le 20 di ieri, proprio nel momento in cui il sole tramontava dietro la catena delle Alpi Cozie. Un fenomeno naturale nei confronti del quale i tre esemplari sono apparsi inizialmente incuriositi dal cambiamento delle condizioni ambientali, per poi mostrare una crescente agitazione con l'avanzare del fenomeno, girandosi più volte in direzione del sole e osservando ciò che stava accadendo. Un effetto simile è stato registrato tra gli scimpanzé del parco Natura Viva, poco prima delle 20. (ANSA).