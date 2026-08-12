(ANSA) - ROMA, 12 AGO - L'eclissi totale di Sole è iniziata e la Luna ha iniziato a 'rosicchiare' il disco del Sole, nelle prime immagini arrivate dalle dirette web dai luoghi che si trovano lungo la cosiddetta fascia della totalità, dalla quale la copertura del disco solare è totale Ovunque una vera e propria folla sta seguendo lo spettacolo, con occhialini e telescopi solari. In alcuni casi le nuvole stanno disturbando lo spettacolo, ma sono in molti coloro che la stanno seguendo le immagini dalle dirette in streaming. (ANSA).