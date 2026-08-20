(ANSA) - ROMA, 20 AGO - L''Ecce Homo' di Antonello da Messina compie un nuovo viaggio. Dalle collezioni permanenti del Museo Nazionale d'Abruzzo nella sede stabile nel Castello cinquecentesco che ospita il museo, dove si trovava al momento, viaggia alla volta del Meeting di Rimini. Sarà assente dal Mudec dal 20 al 26 agosto, per tornare il 27 in tempo per la festa della Perdonanza che è il 29. A Rimini sarà ospitato nello stand del Ministero della Cultura così da poter essere ammirato da un pubblico più vasto possibile, cosa che era nel programma e nelle intenzioni del Mic dal momento che ne ha perfezionato l'acquisto nel marzo scorso. (ANSA).