(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - "Il Consiglio europeo invita la Commissione Ue ad aggiornare la valutazione di tutti gli impatti dell'Ets2, in particolare per quanto riguarda la sua struttura e le sue misure di salvaguardia". E' quanto si legge nel testo di conclusioni del Vertice Ue adottate dopo un lungo scontro tra i 27 sul dossier. Il testo "ribadisce la necessità di garantire con urgenza un mercato del carbonio ben funzionante, trasparente e prevedibile, di ridurre la volatilità del prezzo del carbonio e di mitigarne l'impatto sui prezzi dell'energia elettrica, preservando al contempo il ruolo essenziale dell'Ets". Nelle conclusioni è stato inserito infine un riferimento al sistema dell'Ets2 su richiesta dell'Italia e i Paesi del gruppo Visegrad anche se non è stato inserito uno specifico richiamo alla necessità di un rinvio del mercato del carbonio per trasporti ed edifici. Nel capitolo dedicato all'energia delle conclusioni, si legge ancora che "nel contesto della revisione in corso del sistema Ets e al fine di sostenere la competitività industriale europea" il Vertice Ue "ribadisce la necessità di garantire con urgenza un mercato del carbonio ben funzionante, trasparente e prevedibile, di proteggere efficacemente dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, di ridurre la volatilità del prezzo del carbonio e di mitigarne l'impatto sui prezzi dell'energia elettrica, preservando al contempo il ruolo essenziale dell'Ets nella transizione climatica ed energetica attraverso un segnale di prezzo basato sul mercato per le emissioni di carbonio che stimoli gli investimenti e l'innovazione". (ANSA).