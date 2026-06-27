(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Questo accordo è nullo e devono essere applicate le disposizioni del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. L'accordo quadro di Washington è un'umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Così diciamo alle autorità libanesi: è ora che vi ritraiate dai vostri errori che stanno distruggendo il Libano. Non abbiamo abbandonato il campo nelle circostanze più difficili e non lo abbandoneremo". Lo ha detto il leader di Hezbollah Naim Qassem in una dichiarazione riportata da Al-Jazeera. "L'autorità legittima il protrarsi dell'occupazione per molti anni - afferma ancora Qassem - e ciò potrebbe arrivare fino all'annessione di questi territori all'entità sionista. Legare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza è una proposta molto pericolosa che supera ogni linea rossa". (ANSA).