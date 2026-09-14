(ANSA) - LONDRA, 14 SET - I capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles (first minister) - nazioni che con l'Inghilterra costituiscono il Regno Unito - hanno firmato oggi un atteso documento comune di sfida al governo centrale britannico nel quale invocano "il diritto all'autodeterminazione" sulla base di futuri referendum o altri strumenti legislativi. L'iniziativa è stata formalizzata a margine di un vertice a Cardiff fra i leader dell'esecutivo gallese Rhun ap Iowerth, di quello scozzese John Swinney e di quello nordirlandese Michelle O'Neill: tutti e tre per la prima volta di orientamento indipendentista. (ANSA).