(ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT - "Ci rammarichiamo per l'incidente verificatosi questa mattina nello spazio aereo lituano, che potrebbe essere stato causato da azioni di combattimento elettronico da parte della Russia volte a deviare i droni durante un'operazione contro obiettivi militari legittimi in Russia. Ci scusiamo per eventuali disagi, rischi e preoccupazioni che ciò possa aver causato". Lo dichiara il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhii Tykhyi, dopo la violazione dello spazio aereo della Lituania stamattina da parte di un drone sospetto. Kiev si è impegnata a condividere tutte le informazioni e a prevenire incidenti simili in futuro. "Ringraziamo sinceramente la Lituania, nostro alleato, per il sostegno offerto all'Ucraina nel contrastare l'aggressione russa", ha aggiunto. (ANSA).