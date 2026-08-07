(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Continuano a salire le scorte di gas in Italia, che allo scorso 6 agosto si attestano al 76,55% a 155,71 TWh. Si portano al 58,1% a 656,62 TWh in Europa mentre la Germania non ha ancora raggiunto il 50%, fermandosi al 47,62% a 117,37 TWh. Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (Gie), l'associazione che raccoglie i gestori delle reti europee di trasporto, in Europa il fabbisogno medio annuo di 3.519 TWh è attualmente coperto al 18,65%. In Italia, che ha un fabbisogno medio annuo di 677,35 TWh, le scorte sono invece pari al 23% del consumo medio annuo. Decisamente più critica è la situazione in Germania, le cui scorte attualmente coprono meno del 13% di un fabbisogno medio annuo di 903,9 TWh. Diverso il quadro della capacità tecnica di stoccaggio, che in Europa è pari a 1.130,2 TWh. Il primo paese in questo caso è la Germania con 246,49 TWh, seguita dall'Italia (203,42 TWh), dai Paesi Bassi (143,79 TWh) e dalla Francia (123,88 TWh). (ANSA).