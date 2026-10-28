(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - Appena la volante "Bolognina" arrivò in via Svevo al Pilastro, il 19 luglio alle 12.12, per l'intervento su Abderrahim Fakir, i poliziotti chiamarono la propria centrale chiedendo prima un'ambulanza (alle 12.13), descrivendo un uomo "molto agitato", con tagli sulle braccia e poi, tre minuti dopo (12.16), chiesero anche un'automedica, spiegando che l'uomo "non si riesce neanche ad avvicinare". Ma in quel momento le ambulanze, fu risposto, erano occupate. È quanto emerge dalle registrazioni delle telefonate, trascritte agli atti e finite nella consulenza medico legale disposta dalla Procura di Bologna, depositata nelle scorse ore. Dopo la richiesta di automedica dai due poliziotti alla propria centrale, da questa partì una seconda chiamata alla centrale del 118, dove però non si fece riferimento alla richiesta specifica di un medico: "Salve, abbiamo parlato poco fa, il soggetto è molto, molto agitato... giusto per informarla di questo". "Va bene - fu risposto - appena possibile mando un'ambulanza, adesso non ce l'ho". L'intervento di un'ambulanza fu di nuovo sollecitato dagli agenti sul posto 12 minuti dopo, alle 12.25: "Mi fai accelerare un'ambulanza se possibile, me la solleciti?", le parole di uno dei due alla centrale dopo che Fakir aveva gettato contro di loro una bottiglietta d'acqua e sputato. "Eh Bolognina - la risposta - io ti ho detto, non c'hanno ambulanze, più che chiamarli due volte, non possiamo fare altro". Risposta del poliziotto: "Sta iniziando a degenerare la situazione". L'ambulanza della Croce Rossa, con a bordo i soccorritori volontari, arrivò poi alle 12.30. All'intervento era stato dato dalla centrale un codice "Sierra 5 Verde": soggetto psichiatrico in strada, codice verde. Un codice, per la consulenza medico legale, non appropriato in quanto non aderente a quanto stava succedendo in via Svevo: l'operatore del 118 avrebbe dovuto approfondire meglio la situazione clinica. L'atterramento di Fakir da parte dei due agenti risale alle 12.31, con la colluttazione durata circa sei minuti. L'automedica arrivò alle 12.54, la morte fu constatata alle 12.57. (ANSA).