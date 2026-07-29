(ANSA) - ROMA, 29 LUG - 'Le isole di calore di Roma'. In un video sui propri canali social, la Cnn mostra le isole di calore della Capitale, nelle piazze rifatte con gli interventi realizzati per il Giubileo, come a piazza Risorgimento. Nel video la giornalista mostra e spiega che la piazza "è un esempio della difficoltà per le città di costruire progetti di raffrescamento in grado di resisterà a questo calore estremo". Roma "ha speso milioni per riprogettare una piazza vicino al Vaticano con alberi da ombra, postazioni per la nebulizzazione dell'acqua e fontane per aiutare le persone a combattere il caldo - scrive l'emittente sui social - Poco più di un anno dopo, molti degli alberi sono morti, le installazioni d'acqua hanno smesso di funzionare e alcune panchine sono troppo calde per potersi sedere". Un servizio che ha fatto scattare le accuse del centrodestra: "Mentre il sindaco continua a celebrare i propri interventi, la realtà racconta una storia ben diversa: 40 milioni di euro dei romani spesi in modo sciagurato. Gualtieri si dimostra ancora una volta imbarazzante e inadeguato nel governare Roma", commenta la senatrice FdI Ester Mieli. "Il fallimento dell'amministrazione Gualtieri è oramai sotto gli occhi di tutti - aggiunge il deputato e presidente della federazione romana di Fratelli d'Italia, Marco Perissa - È inaccettabile che 14 milioni di euro di risorse pubbliche siano stati spesi per un'opera che oggi espone la Capitale al ridicolo davanti all'opinione pubblica internazionale. Roma merita ben altro". (ANSA).