(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - Grazie a intestatari compiacenti di pratiche per bonus fiscali creavano e poi monetizzavano crediti d'imposta inesistenti che, dopo essere stati trasferiti, tra gli altri, anche su conti correnti cinesi, tornavano nelle loro tasche attraverso il sistema di 'underground banking', la cosiddetta 'banca occulta' che sposta denaro tra diversi paesi sfuggendo a normative e canali tradizionali. Il sistema di riciclaggio studiato dal clan dei Casalesi (fazione Schiavone) è stato scoperto dai militari dei nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna che, al termine di indagini coordinate dalla Dda partenopea, hanno notificato a sette presunti appartenenti alla cosca un decreto di sequestro del valore di 21 milioni. Il provvedimento è stato emesso dal gip, su richiesta della procura (pm Giuseppe Visone, procuratore aggiunto Michele Del Prete), per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio, tutti aggravati in quanto commessi per agevolare la criminalità organizzata. Gli indagati, che avevano stabilito la loro base nella provincia di Caserta, dopo avere acquisito le credenziali Spid degli intestatari compiacenti delle pratiche, gestivano in piena autonomia i loro cassetti fiscali. Il clan utilizzava dei "corrieri" per prelevare e farsi consegnare il denaro frutto della frode, architettata anche in maniera tale da rendere difficoltosa la ricostruzione dei relativi flussi finanziari convergenti anche su conti correnti nella disponibilità di esponenti della malavita. Il denaro frutto della frode è stato poi utilizzato per acquistare beni mobili e immobili nel Casertano (a Trentola Ducenta e Castel Volturno) intestati a prestanome e finiti sotto sequestro come una barca di quasi 10 metri con due motori fuoribordo, due auto, una moto, crediti d'imposta ancora nei cassetti fiscali delle ditte e delle società coinvolte: il valore complessivo dei beni supera i 21 milioni di euro. (ANSA).