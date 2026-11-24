(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Francesco Schettino "dal momento in cui ha lasciato il carcere, non ha parlato con alcun giornalista, non ha rilasciato interviste né dichiarazioni, in nessuna forma e a nessuna testata, né direttamente né tramite terzi. Ne consegue che ogni articolo, servizio o contenuto pubblicato o diffuso che riporti virgolettati, frasi o dichiarazioni asseritamente ricevute direttamente dal sig. Schettino è da ritenersi privo di qualsiasi fondamento". Così in una nota l'avvocata dell'ex comandante, Francesca Carnicelli, che invita "gli organi di informazione a verificare con rigore le proprie fonti e ad astenersi dal pubblicare dichiarazioni mai rese, nel rispetto dei principi di correttezza e veridicità dell'informazione e della riservatezza che il mio assistito ha scelto di mantenere in questa fase della sua vita". (ANSA).