(ANSA) - MOSCA, 23 LUG - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov nell'incontro a Manila con il segretario di Stato Usa Marco Rubio "ha informato il suo omologo americano sulla reale situazione lungo la linea di contatto e ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev". Lo si legge nel comunicato del ministero degli Esteri russo. "Lavrov ha ribadito la disponibilità della Russia a una soluzione politica e diplomatica del conflitto e il suo impegno a favore delle proposte avanzate dalla parte americana durante l'incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump ad Anchorage, alle quali il leader russo ha aderito". (ANSA).