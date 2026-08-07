(ANSA) - SORRENTO, 07 AGO - La Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia e la stazione navale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina, nei confronti dell'intera area e del cantiere del complesso eliportuale "Le Tore" di Sorrento. Un dirigente e un funzionario del settore lavori pubblici del Comune di Sorrento sono indagati per reati in materia urbanistica e paesaggistica. Stando a quanto emerge dalle indagini, i lavori di riqualificazione del complesso sarebbero stati realizzati per la quasi totalità all'interno dell'area naturale protetta dei siti della Rete Natura 2000, in una zona considerata sito di importanza comunitaria e sottoposta a diversi vincoli tra cui quello paesaggistico-ambientale. Inoltre, sarebbe stato anche appurato che la Conferenza dei servizi indetta per il progetto "non avrebbe potuto avere carattere decisorio - si legge in una nota diffusa dalla Procura di Torre Annunziata - in quanto il progetto sul quale si era pronunciata non aveva le caratteristiche di un progetto esecutivo, ma si risolveva in un mero progetto di fattibilità tecnico-economica". (ANSA).