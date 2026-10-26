(ANSA) - BARI, 26 OTT - Sarebbe stato vittima di caporalato Giuseppe Petrarola, un lavoratore di 35 anni morto il 16 ottobre 2024 a Putignano in circostanze misteriose. Da questa mattina è in corso un'operazione dei carabinieri coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari con l'arresto di una persona ritenuta responsabile di omicidio e sfruttamento del lavoro. L'uomo morì per le conseguenze di numerose lesioni che gli furono riscontrate in varie parti del corpo. Si pensò inizialmente ad una caduta da un albero durante la raccolta delle olive, ma la tipologia delle lesioni indusse a pensare più ad un pestaggio. Ulteriori dettagli saranno resi noto in una conferenza stampa convocata per questa mattina in procura a Bari. (ANSA).