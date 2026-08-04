(ANSA) - NAPOLI, 04 AGO - Incidente sul lavoro mortale ad Ercolano, in provincia di Napoli: ieri nel tardo pomeriggio un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Niglio 19. Era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione. Avrebbe perso l'equilibrio, cadendo davanti all'androne. Trasportato all'ospedale del Mare, è morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. (ANSA).