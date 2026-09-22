(ANSA) - L'AVANA, 22 SET - "Il governo degli Usa non riesce ad accettare che Cuba sia, e abbia il diritto di essere, un Paese pienamente indipendente e sovrano. Nessuna delle falsità pronunciate dal Presidente degli Stati Uniti all'Onu, né alcuna calunnia, potrà mai negare tale realtà". Lo scrive su X il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodriguez. "Cuba non rappresenta una minaccia per gli Usa né per altri. Il blocco economico, compreso l'embargo energetico, minaccia invece concretamente Cuba e altre nazioni. Si tratta di un atto di genocidio e di una punizione collettiva. Siamo un Paese pacifico e meritiamo la pace. Cuba non è una minaccia; lo è il blocco". (ANSA).