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(ANSA) - VENEZIA, 19 AGO - Si terrà il 21 agosto alle ore 15:00 l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la donna trovata morta sul divano di casa sua a Camponogara (Venezia) la sera del 16 agosto, poche ore dopo che era stato scoperto il corpo di Dino Keber, a Dolo. L'incarico è stato conferito dal sostituto procuratore di Venezia Stefano Strino al professor Claudio Terranova, dell'Università di Padova. Terranova, nel 2024, condusse anche l'autopsia su Giada Zanola, la donna gettata dall'ex compagno Andrea Favero da un cavalcavia dell'autostrada A4 a Vigonza (Padova). (ANSA).