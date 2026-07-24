(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Comincerà alle 11 nel padiglione 18 dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica scorsa a Bologna durante un intervento della polizia. L'esame autoptico è stato disposto questa mattina in Procura. Si procede nell'ambito del fascicolo per omicidio colposo, che coinvolge, non come indagati ma come persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari, i due poliziotti e i quattro operatori della Croce Rossa intervenuti. Ai medici i pm chiedono di procedere a esami istologici, tossicologici e di verificare la correttezza delle manovre rianimatorie poste in essere dai sanitari. I termini assegnati dalla Procura per l'autopsia sono di 90 giorni. "L'autopsia dovrà chiarire le cause della morte - ha sottolineato l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due poliziotti - e tutto quello che ci è ruotato attorno, sull'intervento dei poliziotti e dei sanitari, ovviamente anche sulle condizioni di quest'uomo prima che tutto ciò accadesse". (ANSA).