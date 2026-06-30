(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Quindici studenti provenienti dal Pakistan e dal Bangladesh potranno frequentare un corso di laurea magistrale presso le università di Messina, di Salerno e della Calabria. Lo rende noto il Viminale spiegando che nell'ambito dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione con il Sud, verranno rese disponibili anche specifiche borse di studio cofinanziate dalla Fondazione stessa e dalla Conferenza Episcopale Italiana insieme alla Caritas. Il progetto prende avvio grazie a un protocollo per l'apertura di corridoi universitari verso Atenei del Sud Italia, siglato oggi al Viminale. Alla stipula hanno preso parte il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani e il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, insieme a Don Gianluca Marchetti, Sottosegretario della CEI, al presidente della Fondazione CON IL SUD Stefano Consiglio, ai rettori dell'Università di Salerno e della Calabria e al presidente del CEMI dell'Università di Messina. L'intesa - prosegue il Viminale - si inserisce nel quadro delle iniziative di cooperazione internazionale che mirano a promuovere la mobilità accademica ed a rafforzare i canali di ingresso nel nostro Paese per motivi di studio e formazione. (ANSA).