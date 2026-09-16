(ANSA) - ROMA, 16 SET - Nuova nomination ai Latin Grammy per Laura Pausini. La manifestazione, giunta quest'anno alla 27/a edizione, si terrà al MGM Grand Garden Arena di Las Vegas il prossimo 12 novembre 2026. La nomination arriva nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional, per il suo ultimo album di cover, Io Canto 2, in versione spagnola Yo Canto 2. Questo nuovo traguardo arriva a distanza di tre anni dal riconoscimento conferitole dall'Academia Latina de la Grabación come Latin Recording Academy Person of the year. Vincitrice di 5 Latin Grammy, 1 Grammy Award, 1 Golden Globe, 1 nomination agli Oscar e un'infinita scia di riconoscimenti, Laura Pausini ha pubblicato il suo ultimo disco di cover nel marzo del 2026, tributo ai cantautori interpreti e compositori della storia della musica italiana, che nella versione spagnola contiene brani dei più grandi autori latini, a rappresentare ogni singolo paese che l'ha incoronata icona musicale, dalla Spagna all'Argentina, dal Messico al Cile, dalla Colombia al Perù, e molti altri ancora. Tra questi, autori come Mecano (Hijo de la Luna), Gloria Estefan (Oye Mi Canto), Juan Luis Guerra (Bachata Rosa), Alejandro Sanz (Cuando Nadie Me Ve), Shakira (Antología), Ricky Martin (Livin' La Vida Loca), Madonna (La Isla Bonita), Fito Páez (Mariposa Tecknicolor), Natalia Lafourcade (Hasta La Raíz), Pablo López (El Patio), Joan Sebastian (Eso y Más). Dopo l'uscita del suo ultimo singolo, la cover del brano di Raf Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Pausini si prepara alla partenza della leg europea del suo World Tour 2026/2027, undicesima tournée mondiale, che ha già venduto 450.000 biglietti nel mondo, che dal primo ottobre 2026 la porterà nei palazzetti delle più grandi città, e proseguirà fino a fine 2027. (ANSA).